Экономики США и мира ждет серьезная угроза уже через пять лет

Госдолг Соединенных Штатов Америки достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году. И это станет угрозой не только для экономики страны, но и для мировой экономики. Об этом говорится в оценке МВФ.
«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году», — говорится в документе.
Такой уровень госдолга будет угрозой мировой экономике. Потому Штатам необходимо выработать четкий и целенаправленный план.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с государственным долгом Соединенных Штатов Америки выходит из-под контроля, и доверие к американской валюте было подорвано.