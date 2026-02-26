Ричмонд
Экономики США и мира ждет серьезная угроза уже через пять лет

МВФ: Госдолг США достигнет 140% ВВП к 2031 году.

Источник: Комсомольская правда

Госдолг Соединенных Штатов Америки достигнет 140 процентов ВВП к 2031 году. И это станет угрозой не только для экономики страны, но и для мировой экономики. Об этом говорится в оценке МВФ.

«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году», — говорится в документе.

Такой уровень госдолга будет угрозой мировой экономике. Потому Штатам необходимо выработать четкий и целенаправленный план.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с государственным долгом Соединенных Штатов Америки выходит из-под контроля, и доверие к американской валюте было подорвано.

До этого младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин отметил, что план президент США Дональда Трампа сделать Америку снова великой невыполним.

