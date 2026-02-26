Politico: США не исключают возможность ликвидации верховного лидера Ирана

Американские военные прорабатывают варианты удара по Ирану, который может лишить страну высшего командования. В Вашингтоне не исключают, что целью атаки станут ключевые фигуры иранского руководства, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Такую информацию распространило издание Politico.
По сведениям источника, одним из наиболее обсуждаемых вариантов является так называемый «обезглавливающий удар». Он подразумевает уничтожение высшего военно-политического руководства Исламской республики. В первую очередь американские военные стратеги нацелены на ядерные объекты Ирана, чтобы лишить Тегеран возможности создать атомную бомбу.
В то же время в Белом доме пока делают ставку на мирные переговоры. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с прессой подтвердил, что Штаты заинтересованы в дипломатическом решении вопроса. Однако он дал понять, что силовой сценарий также остается в силе.
Вэнс подчеркнул позицию Вашингтона, согласно которой появление ядерного оружия у Ирана неприемлемо. Американский вице-президент заявил, что любые попытки Тегерана восстановить свою ядерную программу станут серьезным вызовом для нынешней администрации США.