Politico: США не исключают возможность ликвидации верховного лидера Ирана

В то же время в Белом доме пока делают ставку на мирные переговоры. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с прессой подтвердил, что Штаты заинтересованы в дипломатическом решении вопроса. Однако он дал понять, что силовой сценарий также остается в силе.