«Полный восторг!»: омский хор провел успешный концертный тур по сибирским городам

Вторую декаду февраля Омский русский народный хор провел на гастролях — жители небольших сибирских городов были в полном восторге от выступления омичей.

Источник: Комсомольская правда

С 11 по 18 февраля Омский русский народный хор провел концерты в семи городах Тюменской области и ХМАО. За время гастролей концерты посетили более 3000 зрителей.

«Наша масштабная постановка “Наследники Сибири” порадовала жителей семи регионов. Концерты хора прошли в Ишиме, Тюмени, пгт. Белый Яр, Муравленко, Лангепасе, Мегионе и Нижневартовске. Программу прославленного омского коллектива посмотрели за 8 дней более 3000 зрителей. Проект коллектива зрители принимали с восторгом», — сообщили в АУК «Омская филармония».

Также в ведомстве отметили, что в программе использовался богатый арсенал костюмов — артисты представали перед зрителями в образах сибирских рыбаков и золотодобытчиков, мастеров-умельцев и былинных воинов. При этом, коллективом были подобраны соответствующие песни, которые когда-то пели предки нынешних сибиряков.

