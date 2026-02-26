В Омской области снимают гастрономический сериал.

В прошлом году турпоток в Омскую область вырос почти на четверть — примерно до одного миллиона человек. Этому способствовали статус Омска как Молодежной столицы России — 2025 и насыщенная событийная программа. А также развитие гастрономического туризма, подкрепленного профильными форумами и ярмарками, к которым теперь добавилась «Вкусная карта Омской области». Она знакомит гостей со старинными блюдами Прииртышья.
— Карта привязана к событиям, сельским фестивалям, народным праздникам, туристическим маршрутам, в рамках которых можно познакомиться с уникальной кухней. На ней представлены информация обо всех 32 районах Омской области и даты туристических событий. Например, сибирские шанежки из кислого теста с начинками можно попробовать, путешествуя по Московско-Сибирскому тракту в Большеуковском районе. А летний гастрофестиваль в Большеречье.
«Вкуслетье» представит широкий ассортимент блюд чалдонской кухни, — пояснила заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина.
«Вкусная карта» — итог большой исследовательской работы этнографов, краеведов, кулинаров и шеф-поваров из Омска и Новосибирска. По итогам экспедиций в Колосовский, Оконешниковский, Большереченский, Знаменский, Калачинский районы омичи сняли пять фильмов. Один рассказывает об истории и технологии приготовления так называемых калачей на блюдцах, которые пекут в селе Строкино.
— Это удивительный рецепт, который сохранился только в нашем регионе, причем только в двух семьях. Его едва не утратили. Теперь чалдонские калачи стали кулинарным наследием Омской области, — пояснила руководитель Центра нематериального этнокультурного достояния и креативных индустрий Виктория Багринцева.
На экране старожилы соревнуются с профессиональными городскими поварами. В распоряжении первых — русская печь с ухватом, глиняные формы-блюдца, нехитрые подручные средства. У вторых — современная электрическая духовка и другие инструменты. На приготовление теста горожане тратят от силы десять минут. Хранительница народного рецепта Екатерина Тимофеевна Ильина месит его полчаса. Под действием жара жидкая масса, внутри которой находится кусочек сала, раздувается, превращаясь в пустотелый заварной колобок. Потом его можно начинять грибами, ягодами и другими припеками.
Оказывается, добиться качественной выпечки совсем не просто. Тесто не терпит суеты, шума, сквозняков. Готовить его следует с уважением и любовью.
— У меня на освоение рецепта ушло три недели. Дело сдвинулось, когда мы вместе с гончаром сделали «правильные» блюдца, — делится опытом бренд-шеф ресторана сибирской кухни «Осип Терлеев» Олег Мамонтов.
Коллекционированием самобытных рецептов он увлекся три года назад, когда решил потеснить заполонившие рынок азиатскую и кавказскую кухни, вернувшись к сибирским истокам кулинарии.
— С тех пор ездим по экспедициям. В конце января вернулись из Знаменки. Чалдоны были людьми крепкими, суровыми, хозяйственными. Скотоводы и охотники, они умели правильно хранить и готовить мясо, дичь. Нигде больше, как в Строкино, не делают такого сала. В Муромцево — замечательный засол капусты. В Колосовском районе — уникальный хворост и верещага. Эти рецепты — настоящее сокровище. Поэтому и наше меню сейчас полностью заточено на кулинарию омского Прииртышья, — говорит Олег Мамонтов.
Сегодня сибирские разносолы, грибятницу, «борщ дружбы», мороженое со вкусом бородинского хлеба можно встретить и в других омских ресторанах. Все рецепты проверены, отработаны, продегустированы профессиональными поварами.
Недавно самобытный гастрономический список пополнил чай «Чалдоны». В старину через Тару пролегал Великий чайный путь, и сибирские купцы могли приобретать заморский товар. Купаж «Чалдонов» включает красный китайский чай, рябину, иван-чай, черемуху, гречиху, морковь и мед. В минувшие выходные на Масленицу омичи заварили 45 килограммов такого напитка, угостили десять тысяч омичей и туристов. И тем самым установили рекорд.
Виртуальная «Вкусная карта Омской области» находится в открытом доступе и будет пополняться новыми народными рецептами. Готовится к выпуску кулинарная книга чалдонов Омского Прииртышья, в которую войдет более пятидесяти рецептов. Для России это прецедент, утверждают составители..
Тем временем.
В Омске формируют новый промышленно-туристский маршрут «Фабрика впечатлений». Проект предполагает знакомство гостей с передовыми предприятиями, технологиями, брендами. Туристы смогут посетить Школу креативных индустрий, стать участниками театральной импровизации, продегустировать блюда чалдонской кухни. Разработчики презентуют проект в мае 2026 года на профильном форуме с участием экспертов Агентства стратегических инициатив.