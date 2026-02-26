В Омской области снимают гастрономический сериал.

— С тех пор ездим по экспедициям. В конце января вернулись из Знаменки. Чалдоны были людьми крепкими, суровыми, хозяйственными. Скотоводы и охотники, они умели правильно хранить и готовить мясо, дичь. Нигде больше, как в Строкино, не делают такого сала. В Муромцево — замечательный засол капусты. В Колосовском районе — уникальный хворост и верещага. Эти рецепты — настоящее сокровище. Поэтому и наше меню сейчас полностью заточено на кулинарию омского Прииртышья, — говорит Олег Мамонтов.