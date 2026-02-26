Психологи рассказали, как увеличить продуктивность на 40 минут в день

Результаты показали, что различие между «лучшим» и «худшим» днем у одного участника может достигать до 80 минут активной работы. Для повышения продуктивности эксперты советуют планировать самые важные и сложные задачи на период пика когнитивной активности, когда концентрация и внимание максимально высоки. На продуктивность также влияют качество сна, мотивация и отвлекающие факторы, что делает возможным частичный контроль над уровнем когнитивной активности.