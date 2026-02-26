Психологи рассказали, как увеличить продуктивность на 40 минут в день

Новое исследование показало, что в периоды повышенной когнитивной активности человек способен выполнить в среднем до 40 дополнительных минут полезной работы в течение дня. Это объясняет, почему продуктивность может значительно колебаться в течение рабочего дня. Статью с портала Sciencealert перевел aif.ru.
Ученые из University of Toronto Scarborough наблюдали 184 участников в течение 12 недель, ежедневно оценивая уровень когнитивной активности и сопоставляя его с выполнением повседневных задач и целей. Сравнение между участниками не проводилось: исследователи анализировали внутренние колебания продуктивности каждого человека.
«Иногда всё складывается идеально, а в другие дни кажется, что задачи даются с трудом. Нас интересовало, насколько колебания когнитивной активности влияют на результаты и продуктивность», — пояснила психолог Сендри Хатчерсон, ведущий автор исследования.
Результаты показали, что различие между «лучшим» и «худшим» днем у одного участника может достигать до 80 минут активной работы. Для повышения продуктивности эксперты советуют планировать самые важные и сложные задачи на период пика когнитивной активности, когда концентрация и внимание максимально высоки. На продуктивность также влияют качество сна, мотивация и отвлекающие факторы, что делает возможным частичный контроль над уровнем когнитивной активности.