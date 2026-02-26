Ричмонд
Весной новосибирцы смогут увидеть метеорный поток Лириды

Пик активности придется на ночь 22—23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Весна в Новосибирске — контрастное время для астрономов. Температура может падать до −30 даже в марте, а на дорогах образуется наледь. Но главное — ясных ночей становится больше, и уже в апреле можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Пик активности Лирид придется на ночь 22—23 апреля. Ожидается около 13−14 метеоров в час — обычный уровень для этого потока. Всплесков активности, как в отдельные годы, не прогнозируют.

Радиант потока находится между созвездиями Лиры и Геркулеса. Лучше всего наблюдать его после полуночи, когда высота над горизонтом достигает 65 градусов.

Луна в эту ночь зайдет около трех часов, но ее фаза составит 33%, что создаст небольшую засветку.