Весной новосибирцы смогут увидеть метеорный поток Лириды

Весна в Новосибирске — контрастное время для астрономов. Температура может падать до −30 даже в марте, а на дорогах образуется наледь. Но главное — ясных ночей становится больше, и уже в апреле можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Пик активности Лирид придется на ночь
Радиант потока находится между созвездиями Лиры и Геркулеса. Лучше всего наблюдать его после полуночи, когда высота над горизонтом достигает 65 градусов.
Луна в эту ночь зайдет около трех часов, но ее фаза составит 33%, что создаст небольшую засветку.