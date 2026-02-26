Весной новосибирцы смогут увидеть метеорный поток Лириды

Весна в Новосибирске — контрастное время для астрономов. Температура может падать до −30 даже в марте, а на дорогах образуется наледь. Но главное — ясных ночей становится больше, и уже в апреле можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.