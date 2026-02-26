Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из‑за тёплой зимы в Приморье раньше срока активизировались клещи

Эксперты прогнозируют ранний пик опасных инфекций и призывают жителей быть бдительными на природе.

Источник: Аргументы и факты

Необычно высокие для февраля температуры в Приморском крае спровоцировали ранний выход клещей из зимней спячки. Уже в последние дни зимы, 26 февраля, в краевом центре зарегистрированы случаи укусов домашних питомцев.

Специалисты предупреждают: период активности паразитов сместился на месяц вперёд, а значит, вероятность подцепить энцефалит или боррелиоз высока уже в начале календарной весны.

Как правило, сезон охоты клещей в регионе открывался в двадцатых числах марта, а основной всплеск приходился на стык весны и лета. Однако нынешняя зима с устойчивыми плюсовыми дневными показателями внесла коррективы.

Медики напоминают неотложный порядок действий, если укус всё же произошёл. Удалять присосавшегося паразита лучше в травматологическом. Главное — не раздавить тельце и не оставить головку в коже. После извлечения клеща необходимо отвезти в лабораторию на анализ. Если результаты покажут наличие возбудителей, пострадавшему потребуется срочная профилактика.