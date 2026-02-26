Из‑за тёплой зимы в Приморье раньше срока активизировались клещи

Медики напоминают неотложный порядок действий, если укус всё же произошёл. Удалять присосавшегося паразита лучше в травматологическом. Главное — не раздавить тельце и не оставить головку в коже. После извлечения клеща необходимо отвезти в лабораторию на анализ. Если результаты покажут наличие возбудителей, пострадавшему потребуется срочная профилактика.