Из‑за тёплой зимы в Приморье раньше срока активизировались клещи

Необычно высокие для февраля температуры в Приморском крае спровоцировали ранний выход клещей из зимней спячки. Уже в последние дни зимы, 26 февраля, в краевом центре зарегистрированы случаи укусов домашних питомцев.
Специалисты предупреждают: период активности паразитов сместился на месяц вперёд, а значит, вероятность подцепить энцефалит или боррелиоз высока уже в начале календарной весны.
Как правило, сезон охоты клещей в регионе открывался в двадцатых числах марта, а основной всплеск приходился на стык весны и лета. Однако нынешняя зима с устойчивыми плюсовыми дневными показателями внесла коррективы.
Медики напоминают неотложный порядок действий, если укус всё же произошёл. Удалять присосавшегося паразита лучше в травматологическом. Главное — не раздавить тельце и не оставить головку в коже. После извлечения клеща необходимо отвезти в лабораторию на анализ. Если результаты покажут наличие возбудителей, пострадавшему потребуется срочная профилактика.