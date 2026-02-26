Sun: Девушки в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна оказались его сиделками

Девушки в бикини, появившиеся с британским физиком Стивеном Хокингом на фотографии из документов по делу американского педофила Джеффри Эпштейна, оказались сиделками ученого. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на представителей семьи Хокинга.
По их словам, услуги сиделок были необходимы физику из-за бокового амиотрофического склероза. Представители Хокинга назвали любые обвинения адрес ученого из-за его связи с Эпштейном неправдоподобными.
Уточняется, что фотографию сделали в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас после выступления физика на мероприятии, посвященном квантовой космологии. На мероприятии также был и Эпштейн, который оплатил приезд 21 ученого, пишет The Sun.
При этом сам Джеффри Эпштейн в переписке утверждал, что во время визита физика Стивена Хокинга на его остров приматывал ему голову к стулу ради погружения под воду на частной подводной лодке.
Министерство юстиции США опубликовало новый массив документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются десятки российских городов. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.