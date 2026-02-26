Мошенники массово «угоняют‎» Telegram-аккаунты под видом переноса чатов

В сообщении содержится ссылка, которая ведёт в мошеннический бот. Там пользователя просят пройти процедуру «подтверждения участия», для чего требуется ввести номер телефона и код из СМС. Получив эти данные, аферисты захватывают аккаунт и используют его для дальнейших атак, нередко внутри того же коллектива.