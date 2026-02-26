Ричмонд
Мошенники массово «угоняют‎» Telegram-аккаунты под видом переноса чатов

Управление МВД России по борьбе с киберпреступлениями предупредило о новой схеме «угона» Telegram-аккаунтов, связанной с фейковым переносом рабочих или локальных чатов. Злоумышленники публикуют в крупных группах, насчитывающих десятки и сотни участников, сообщение, что из-за «замедления работы» мессенджер переводится на другую площадку.

«В рабочих или локальных чатах — как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, — публикуется псевдоофициальное сообщение, что из-за “замедления работы” чат якобы переносится на новую площадку… Вот только ссылка мошенников ведёт не в новый чат», — говорится в сообщении.

В сообщении содержится ссылка, которая ведёт в мошеннический бот. Там пользователя просят пройти процедуру «подтверждения участия», для чего требуется ввести номер телефона и код из СМС. Получив эти данные, аферисты захватывают аккаунт и используют его для дальнейших атак, нередко внутри того же коллектива.

Ранее сообщалось, что москвич повёлся на сообщение от «бывшего руководителя» и был обманут на десятки миллионов рублей. Вскоре после ответа он общался с «правоохранителями» и перевёл все накопления на счета мошенников. Общий ущерб превышает 41 миллион рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.