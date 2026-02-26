Джиган требует с Самойловой свою долю в 310 млн, пока она копит долги и распродаёт имущество

Изначально Оксану защищал брачный договор 2020 года, по которому всё имущество остаётся ей. Но Джиган готовится оспорить его, заявляя, что подписывал документ «в затуманенном сознании» после рехаба. Если докажет, бывшие супруги будут делить общак на 620 миллионов рублей: особняк в «Шато Соверен» за 350 млн, квартиры в Москве, фермерское хозяйство за 100 млн и дом в Подмосковье за 160 млн, а также автопарк из Rolls-Royce, Tesla Cybertruck и Cadillac.