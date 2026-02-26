Джиган требует с Самойловой свою долю в 310 млн, пока она копит долги и распродаёт имущество

По данным канала, ООО «Антураж» ушло в минус, «Семми бьюти» ликвидируют, а «Айэмспэшл» годами не приносит прибыли. Счета «Фэмэли фёст» заблокировали ещё осенью 2024-го. К тому же Самойлова лишилась статуса самозанятой и задолжала налоговой 714 тысяч рублей за рекламу в блоге. На Rolls-Royce за пять лет накопилось 245 штрафов почти на 200 тысяч.
Изначально Оксану защищал брачный договор 2020 года, по которому всё имущество остаётся ей. Но Джиган готовится оспорить его, заявляя, что подписывал документ «в затуманенном сознании» после рехаба. Если докажет, бывшие супруги будут делить общак на 620 миллионов рублей: особняк в «Шато Соверен» за 350 млн, квартиры в Москве, фермерское хозяйство за 100 млн и дом в Подмосковье за 160 млн, а также автопарк из Rolls-Royce, Tesla Cybertruck и Cadillac.
Из-за падения доходов Самойлова уже продала электрокар Hongzig за 5 млн, купленный детям за 11 млн. Комментировать ситуацию она отказалась.
Ранее Life.ru рассказывал, что Джиган рискует лишиться внушительного списка недвижимости, которое отойдёт после развода к его бывшей супруге Оксане Самойловой. В связи с этим адвокаты рэпера хотят сыграть на том, что все ключевые документы артист подписал, находясь в «уязвимом сознании» и под воздействием сильных препаратов после выхода из рехаба.
