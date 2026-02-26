В мэрии объяснили толстый слой льда на стенах омского дома

В паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» в среду, 25 февраля 2026 года, появилось сообщение о ситуации, возникшей в доме по улице Магистральной, 47а. Со слов очевидцев, из стены дома больше недели льется вода, которая в морозы стала превращаться в лед. Местные жители опасаются, что с потеплением дом обрушится, и, как следствие, повредит соседним жилым домам.