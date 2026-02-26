В мэрии объяснили толстый слой льда на стенах омского дома

К посту приложены фото, где видны большие куски льда на стенах дома, одно из окон дома заволокло льдом полностью.
На это в мэрии Омска ответили, что что дом вот-вот расселят, а коммуникации отключат.
«Устранение аварийной ситуации нецелесообразно, так как дом находится на завершающей стадии расселения. Гражданам, продолжающим оставаться в многоквартирном доме, предложены помещения маневренного фонда. Отключение коммуникаций будет выполнено после полного расселения, ориентировочно до конца текущей недели», — говорится в официальном сообщении городской администрации.
Добавим, пятиэтажный дом № 47а по улице Магистральной признали аварийным в ноябре 2021 года. В 2024 году прокуратура Омска обратилась в суд с требованием расселить 190 жильцов дома, так как его техническое состояние говорило об опасности обрушения. Суд принял решение о срочном расселении дома.