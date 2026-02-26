Ричмонд
В мэрии объяснили толстый слой льда на стенах омского дома

В паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» в среду, 25 февраля 2026 года, появилось сообщение о ситуации, возникшей в доме по улице Магистральной, 47а. Со слов очевидцев, из стены дома больше недели льется вода, которая в морозы стала превращаться в лед. Местные жители опасаются, что с потеплением дом обрушится, и, как следствие, повредит соседним жилым домам.

Источник: Соцсети

К посту приложены фото, где видны большие куски льда на стенах дома, одно из окон дома заволокло льдом полностью.

На это в мэрии Омска ответили, что что дом вот-вот расселят, а коммуникации отключат.

«Устранение аварийной ситуации нецелесообразно, так как дом находится на завершающей стадии расселения. Гражданам, продолжающим оставаться в многоквартирном доме, предложены помещения маневренного фонда. Отключение коммуникаций будет выполнено после полного расселения, ориентировочно до конца текущей недели», — говорится в официальном сообщении городской администрации.

Добавим, пятиэтажный дом № 47а по улице Магистральной признали аварийным в ноябре 2021 года. В 2024 году прокуратура Омска обратилась в суд с требованием расселить 190 жильцов дома, так как его техническое состояние говорило об опасности обрушения. Суд принял решение о срочном расселении дома.