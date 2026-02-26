Татарстан стал вторым в РФ по утилизации электроники, собрав 551 тонну отходов

Татарстан занял второе место в федеральной программе «Школа утилизации: электроника» в номинации «Регионы-лидеры». Церемония награждения прошла в Министерстве образования и науки России.
С 2022 года с территории республики вывезено более 551 тонны электронного и электрического оборудования. Только за 2025 год этот показатель составил 185 тонн. Программа реализуется в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
Заместитель министра экологии региона Алмаз Тугушев отметил, что высокий результат стал итогом системной совместной работы и последовательных усилий, которые дают ощутимый эффект второй год подряд. Активная позиция жителей и вклад организаций помогают Татарстану удерживать лидерство в экологической повестке страны.
Участие в программе бесплатное. Сдать отслужившую электронику могут школы, детские сады, бюджетные учреждения и органы власти, зарегистрировавшись на сайте Фонда рационального природопользования. График проведения программы на 2026 год опубликован на сайте Минэкологии Татарстана.
Программа направлена на снижение вреда окружающей среде от неправильной утилизации электрооборудования и популяризацию осознанного сбора опасных отходов. В республике она реализуется с 2022 года.
Напомним, в Казани на всех мусорных площадках появятся желтые контейнеры для сбора отходов. За 2025 год объемы вторсырья, собранные через желтые сетки, выросли на 39%.