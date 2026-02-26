Российская разработка помогла европейским ученым ускорить обучение ИИ в 60 раз

Эти проверки показали, что один из новых алгоритмов сократил время подготовки данных с 82 минут до 83 секунд — почти в 60 раз, при этом он почти не повлиял на качество рекомендаций, благодаря чему созданный китайскими специалистами алгоритм по-прежнему превосходит уже популярные и применяющиеся на рынке системы. Как отметили в «Яндексе», весь код улучшенной модели SEATER был выложен в открытый доступ, что наглядно демонстрирует пользу от публикации и использования больших наборов данных для разработки и обучения ИИ.