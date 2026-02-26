Наводчик ракетно-бомбовых ударов ВСУ по позициям ВС РФ попался в Запорожье

«На территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1994 г. р.», — отметили в представители ФСБ.
Установлено, что житель Приазовского района через Signal связался с представителем СБУ и по его заданию следил за перемещениями военных и техники, а также опрашивал местных жителей. Собранные сведения он передал куратору для наведения ударов ВСУ по российским подразделениям.
Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная служба безопасности недавно предотвратила теракт, который Украина пыталась устроить на военном аэродроме в Краснодарском крае. Задержанный гражданин РФ 1986 года рождения намеревался поджечь самолёт.
