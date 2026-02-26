В Иркутской области в 2026 году для семей введут новую меру поддержки

Дети в семье должны быть младше 18 лет, а если они учатся очно — то до 23 лет. Важно также, чтобы родители были гражданами России, платили налоги и постоянно жили в стране. Заявление на выплату будут принимать с 1 июня до 1 октября 2026 года.