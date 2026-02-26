Экопривычки с детства: юные омичи учатся беречь планету

Встреча получилась по-настоящему живой: дети не просто слушали информацию, а активно участвовали в обсуждении. Школьники задавали вопросы, делились собственным опытом, оказалось, немало ребят уже применяют экопривычки в повседневной жизни: носят с собой многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов; сдают вторсырьё в экопункты; а кто-то пока просто рассказывает родителям и другим членам семьи о том, как важно сокращать количество мусора в быту.
Урок построили так, чтобы информация легко усваивалась детьми: экологи-регоператора используют просветительские материалы ППК РЭО, игровые элементы и понятные примеры из жизни. Такой подход помогает не просто донести до школьников важные принципы экологической культуры, но и замотивировать их применять эти знания на практике.
Особенно школьников впечатлила информация о том, что обычный житель России за год производит 400 кг отходов — это примерно по килограмму мусора каждый день. А пластиковая бутылка, выброшенная на природу, будет разлагаться больше 450 лет — дольше, чем существует несколько поколений людей.
В завершение встречи регоператор сделал школе подарок — передал специальный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Теперь ученики смогут на деле применить полученные знания и внести свой вклад в заботу о природе.
«Мы видим, что интерес к теме экологии у детей есть — и он искренний, — прокомментировал представитель ООО “Магнит”. — Наша задача — поддержать этот порыв, дать ребятам инструменты и мотивацию. Чем раньше человек научится ответственно относиться к ресурсам планеты, тем лучше будет для всех нас».
Компания ООО «Магнит» планирует и дальше проводить подобные просветительские мероприятия в школах Омской области. Цель — не просто рассказать о проблемах экологии, а помочь сформировать у подрастающего поколения устойчивые экопривычки и поддержать инициативы по раздельному сбору отходов.