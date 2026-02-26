Ричмонд
В «Тепловой компании» омичей попросили не подходить к местам, где выходит пар

Из-за морозов сотрудники компании работают в усиленном режиме.

Источник: Om1 Омск

В период сильных холодов «Тепловая компания» перешла в усиленный режим работы. В компании напомнили, что в отопительный период объекты теплоснабжения представляют собой зону повышенной опасности.

Чтобы избежать несчастных случаев, соблюдайте следующие рекомендации:

Не подходите к местам, где выходит горячий пар или вода. Под такими участками могут быть открытые люки или скрытые провалы. Никогда не игнорируйте ограждения и предупреждающие знаки. Не оставляйте автомобили на люках тепловых камер и технологических колодцев.

Если вы заметили выход пара или горячей воды на поверхность, срочно сообщите об этом в экстренные службы по номерам: 101 или 112, а также в ЕДДС города Омска по телефону: 78−78−78.