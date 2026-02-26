В «Тепловой компании» омичей попросили не подходить к местам, где выходит пар

Не подходите к местам, где выходит горячий пар или вода. Под такими участками могут быть открытые люки или скрытые провалы. Никогда не игнорируйте ограждения и предупреждающие знаки. Не оставляйте автомобили на люках тепловых камер и технологических колодцев.