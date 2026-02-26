ЖКХ сказало, как белорусы могут получить штраф от 45 до 675 рублей при прогулке. Подробности озвучили в эфире «Первого информационного телеканала».
С января 2025 года в стране начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому, владельцы собак должны убирать за своими питомцами.
— Закреплена ответственность за владельцами животных, в том числе и по уборке, когда они их выгуливают, отходов их жизнедеятельности. Но, к сожалению, не все у нас соблюдают данный закон, — обратил внимание начальник отдела ЖКХ Фрунзенского района Андрей Шишко.
Он добавил, что работники ЖКХ, отвечающие за санитарное состояние дворов и подъездов, вынуждены все убирать за нарушителями. Шишко подчеркнул, что белорусы, которые не убирают за своими питомцами нарушают законодательство:
— За это предусмотрена административная ответственность, штраф от 1 до 15 базовых (от 45 до 675 рублей, так как в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей. — Ред.).