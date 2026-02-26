ЖКХ сказало, как белорусы могут получить штраф от 45 до 675 рублей при прогулке

— Закреплена ответственность за владельцами животных, в том числе и по уборке, когда они их выгуливают, отходов их жизнедеятельности. Но, к сожалению, не все у нас соблюдают данный закон, — обратил внимание начальник отдела ЖКХ Фрунзенского района Андрей Шишко.