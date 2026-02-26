12-летний подросток готовил массовое убийство сверстников в Улан-Удэ

Ранее Life.ru сообщил, что в телефоне школьника из города Александровска Пермского края, ударившего сверстника ножом, обнаружили инструкцию от неизвестной женщины о том, как правильно наносить удары лезвием. Как рассказал отчим задержанного, его пасынок хорошо общался с пострадавшим и за два дня до происшествия был у него в гостях — ничто не предвещало трагедии. Утром в день нападения ребёнок вёл себя обычно и спокойно отправился в школу.