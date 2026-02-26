Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае к концу 2026 года начнут массовый выпуск человекоподобных роботов

Китайская компания намерена первой в мире запустить массовый выпуск человекоподобных роботов.

Источник: Аргументы и факты

Китайская компания Xiaopeng сообщила о планах к концу 2026 года начать массовый выпуск человекоподобных роботов. Об этом сообщает издание Sohu.

База массового производства таких роботов площадью 110 тыс. кв. метров разместилась в районе Тяньхэ в Гуанчжоу.

Новый гуманоидный робот IRON, был представлен в День науки и техники в 2025 году. Он отличается антропоморфной внешностью, устойчивой походкой и высоким уровнем интеллекта. Человекоподобный робот оснащен тремя чипами искусственного интеллекта Turing в сочетании с моделью VLA large второго поколения.

«К концу 2026 года Xiaopeng стремится стать первым в мире крупномасштабным серийным человекоподобным роботом высокого класса», — заявил глава правления Xiaopeng Motors Хэ Сяопэн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роботах, которые трудятся в городских больницах.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше