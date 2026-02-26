В Китае к концу 2026 года начнут массовый выпуск человекоподобных роботов

Новый гуманоидный робот IRON, был представлен в День науки и техники в 2025 году. Он отличается антропоморфной внешностью, устойчивой походкой и высоким уровнем интеллекта. Человекоподобный робот оснащен тремя чипами искусственного интеллекта Turing в сочетании с моделью VLA large второго поколения.