В Перми каждую неделю будут проходить бесплатные показы кино

С 1 марта в Перми каждую неделю будут проходить бесплатные кинопоказы для семей участников СВО, а также студентов, пенсионеров, многодетных семей. Сеансы будут проходить по воскресеньям в кинотеатре «Кристалл». Бесплатные билеты на показ можно будет брать в кассе за час до начала сеанса.