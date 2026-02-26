В Перми каждую неделю будут проходить бесплатные показы кино

С 1 марта в Перми каждую неделю будут проходить бесплатные кинопоказы для семей участников СВО, а также студентов, пенсионеров, многодетных семей. Сеансы будут проходить по воскресеньям в кинотеатре «Кристалл». Бесплатные билеты на показ можно будет брать в кассе за час до начала сеанса.
Первым фильмом, который покажут в рамках проекта, станет семейная комедия «Манюня: приключения в Москве» (6+), снятая в 2024 году по мотивам книг Наринэ Абгарян и ее детских воспоминаний.
События фильма происходят в 1981 году. Манюня едет в Москву на концерт группы «Земляне» с бабушкой и верными подружками Наринэ и Каринэ. Но без приключений поездка у неугомонных девочек обойтись не может.