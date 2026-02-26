Прощание с погибшим при теракте у Савеловского вокзала инспектором началось в Москве

Прощание с инспектором ДПС старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, погибшим при теракте у Савеловского вокзала, в четверг, 26 февраля, проходит в управлении внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Злоумышленник устроил взрыв около Савеловского вокзала в Москве в ночь с 23 на 24 февраля. Мужчина подошел к полицейской машине, где в тот момент находились трое сотрудников, и совершил самоподрыв. Позднее выяснилось, что подрывником был 22-летний уроженец Удмуртской Республики.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, мужчина, совершивший самоподрыв, действовал по указке мошенников. Президент России Владимир Путин заявил, что устроившего теракт у Савеловского вокзала человека, судя по всему, завербовали через интернет. Ему могли «всучить» взрывное устройство, которое затем привели в действие.