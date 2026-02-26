Прощание с погибшим при теракте у Савеловского вокзала инспектором началось в Москве

Злоумышленник устроил взрыв около Савеловского вокзала в Москве в ночь с 23 на 24 февраля. Мужчина подошел к полицейской машине, где в тот момент находились трое сотрудников, и совершил самоподрыв. Позднее выяснилось, что подрывником был 22-летний уроженец Удмуртской Республики.