Ветеринар назвала человеческие лекарства, которые могут убить питомца

Кстати, запоздалая стерилизация домашних кошек и собак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. По словам ветеринара, оптимальный возраст для операции — от четырёх до шести месяцев. Лучше всего проводить её до первой течки или сразу после, пока молочные железы не сформировались окончательно.