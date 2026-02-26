Ветеринар назвала человеческие лекарства, которые могут убить питомца

Больной питомец часто ищет тёмное укрытие. Температура выше 39,5 градуса — тревожный сигнал, требующий немедленного визита к врачу. При этом мокрый нос не является показателем здоровья. После осмотра специалиста животному нужно обеспечить покой в тёплом месте без сквозняков, чаще поить и увлажнять воздух.
«Кроме того, категорически нельзя давать питомцу человеческие жаропонижающие препараты. Они токсичны для них и способны привести к летальному исходу», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».
Важно помнить: человек и питомец не могут заразить друг друга простудой — вирусы видоспецифичны. Для профилактики эксперт рекомендовала своевременную вакцинацию, сбалансированное питание, защиту от переохлаждения и обязательное мытьё лап после прогулок.
Кстати, запоздалая стерилизация домашних кошек и собак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. По словам ветеринара, оптимальный возраст для операции — от четырёх до шести месяцев. Лучше всего проводить её до первой течки или сразу после, пока молочные железы не сформировались окончательно.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.