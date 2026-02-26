Родителям объяснили, как помочь подростку добиться признания среди сверстников

Иногда причина неприятия — зависть сверстников к более благополучной семье. Тогда родителям стоит подобрать ребёнку среду, близкую по ценностям. Внешность и одежда тоже играют роль, поэтому нужно сохранять доверие и чуткость к экспериментам наследника. В конечном счёте способность заводить друзей напрямую связана с семейной историей и надёжной привязанностью, заложенной задолго до пубертата, заключила эксперт.