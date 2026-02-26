Ричмонд
Родителям объяснили, как помочь подростку добиться признания среди сверстников

Потребность в признании сверстниками — естественный этап взросления, а её неудовлетворённость может привести к глубокой травме, предупредила психолог Лилия Шувалова. По её словам, в подростковом возрасте мнение ровесников становится важнее родительского, а гормональные изменения мешают трезво оценивать ситуацию.

Источник: Life.ru

«Душераздирающая драма разворачивается в сердце ребёнка, когда он становится аутсайдером подросткового коллектива, когда его отвергают или игнорируют», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Ключевую роль играет тип привязанности, сформированный в детстве. При надёжной привязанности подросток легче переносит отвержение и находит своё окружение. При тревожной — шансов на признание меньше. Родителям важно включать ребёнка в разные активности, особенно спортивные, где ценность подкрепляется реальными достижениями, а не модой.

Иногда причина неприятия — зависть сверстников к более благополучной семье. Тогда родителям стоит подобрать ребёнку среду, близкую по ценностям. Внешность и одежда тоже играют роль, поэтому нужно сохранять доверие и чуткость к экспериментам наследника. В конечном счёте способность заводить друзей напрямую связана с семейной историей и надёжной привязанностью, заложенной задолго до пубертата, заключила эксперт.

Тем временем Минпросвещения России подготовит методические рекомендации по воспитанию детей для родителей дошкольников. Работа ведётся на федеральном уровне.

