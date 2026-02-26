Юрий Стоянов рассказал, рядом с кем из коллег чувствует себя не в своей тарелке

Там 68-летний актёр сыграл одну из главных ролей. Стоянов уверен, что среди его коллег «есть артисты, которые никогда не станут звёздами, а есть звёзды, которые никогда не станут артистами».
«Вот в таких компаниях я всегда не в своей тарелке», — подчеркнул собеседник Кино Mail.
Ранее Юрий Стоянов сделал шокирующее признание, рассказав, как однажды на съёмочной площадке «Городка» своими руками едва не убил коллегу по цеху Илью Олейникова. Речь идёт о записи скетча, где Стоянов выступал в роли Робин Гуда, а Олейников играл бедняка.
