Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Стоянов рассказал, рядом с кем из коллег чувствует себя не в своей тарелке

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о жизненной ситуации, когда чувствует себя не в своей тарелке. Поводом для такого вопроса стал выход комедийного сериала «Не в своей тарелке».

Источник: Life.ru

Там 68-летний актёр сыграл одну из главных ролей. Стоянов уверен, что среди его коллег «есть артисты, которые никогда не станут звёздами, а есть звёзды, которые никогда не станут артистами».

«Вот в таких компаниях я всегда не в своей тарелке», — подчеркнул собеседник Кино Mail.

Ранее Юрий Стоянов сделал шокирующее признание, рассказав, как однажды на съёмочной площадке «Городка» своими руками едва не убил коллегу по цеху Илью Олейникова. Речь идёт о записи скетча, где Стоянов выступал в роли Робин Гуда, а Олейников играл бедняка.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.