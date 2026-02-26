В Роспотребнадзоре изучили историю с фитнес-клубом в Ростове

— Чтобы присоединиться к иску, нужно направить в управление письменное заявление. В нем следует указать фамилию, имя, отчество, телефон, свой адрес и кратко описать ситуацию: когда заключали договор с клубом и пытались ли его расторгнуть, — сообщили в Роспотребнадзоре.