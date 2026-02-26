В Роспотребнадзоре изучили историю с фитнес-клубом в Ростове

В управлении Роспотребнадзора изучили историю с фитнес-клубом в Ростове-на-Дону и теперь планируют обратиться с коллективным иском в суд.
— Чтобы присоединиться к иску, нужно направить в управление письменное заявление. В нем следует указать фамилию, имя, отчество, телефон, свой адрес и кратко описать ситуацию: когда заключали договор с клубом и пытались ли его расторгнуть, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Также требуются копии документов: договора с клубом, чека, заявления или претензии о расторжении договора, нужны почтовая опись, отчет об отслеживании отправления, а также копия паспорта.
Напомним, ранее посетители спортклуба рассказали, что потеряли оплаченные за абонементы деньги после закрытия двух площадок на Космонавтов и Нижнебульварной. Компания сейчас со своей стороны пытается урегулировать вопрос.