«Роман сделает всё вовремя»: Диброва разоткровенничалась о свадьбе с Товстиком

Однако в итоге она отправилась в поездку одна — Товстик не смог составить ей компанию. После этого Диброва заявила, что до свадьбы им ещё далеко. Пока они просто наслаждаются отношениями, путешествуют и делают друг другу сюрпризы.
«Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Я думаю, что Роман сделает всё вовремя, как только он решит это сделать», — отметила собеседница Пятого канала.
Тем временем Роман Товстик балует Полину Диброву украшениями с бриллиантами за миллионы рублей. После начала совместной жизни с бизнесменом она оказалась усыпана дорогими ювелирными украшениями. Журналисты изучили снимки модели и привлекли к оценке эксперта по ювелирным изделиям.
