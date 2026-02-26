Ричмонд
«Роман сделает всё вовремя»: Диброва разоткровенничалась о свадьбе с Товстиком

Полина Диброва и её возлюбленный, бизнесмен Роман Товстик, наслаждаются конфетно-букетным периодом и пока не планируют свадьбу. Свой первый День святого Валентина в новом статусе пара собиралась встретить в Грузии. Модель интриговала поклонников намёками на город любви Сигнахи, где можно расписаться в любой момент.

Однако в итоге она отправилась в поездку одна — Товстик не смог составить ей компанию. После этого Диброва заявила, что до свадьбы им ещё далеко. Пока они просто наслаждаются отношениями, путешествуют и делают друг другу сюрпризы.

«Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Я думаю, что Роман сделает всё вовремя, как только он решит это сделать», — отметила собеседница Пятого канала.

Тем временем Роман Товстик балует Полину Диброву украшениями с бриллиантами за миллионы рублей. После начала совместной жизни с бизнесменом она оказалась усыпана дорогими ювелирными украшениями. Журналисты изучили снимки модели и привлекли к оценке эксперта по ювелирным изделиям.

