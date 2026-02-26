Ричмонд
Названы самые обсуждаемые в соцсетях российские артисты

Актер Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским артистом в соцсетях. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune и онлайн-кинотеатра «Кион».

На втором месте оказался Александр Петров, а на третьем — Дмитрий Нагиев. Также в топ-пять оказались Сергей Безруков и Гоша Куценко.

Аналитики также отметили Никиту Кологривого и Ивана Янковского. Замыкают десятку Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко, передает ТАСС.

Пока русские женщины продолжают сходить с ума по немецким парням из тренда «филяй-филяй», иностранки осыпают комплиментами российского актера Максима Матвеева. В последние дни он стал звездой зарубежного TikTok. Прославили его эпизоды из экранизаций русских романов. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем секрет внезапного успеха Максима Матвеева среди иностранок.

Женщины в России испытывают симпатию не только к героям в Сети, но и к литературным парам. Для них лучшая литературная пара — Элизабет Беннет и мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».