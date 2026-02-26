В Подмосковье наказали «чёрную заводчицу», которая выбросила обессиленную корги на помойку

Проверка подтвердила жестокое обращение, в отношении неё возбудили дело. В итоге женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 15 000 рублей. Если он не будет оплачен добровольно в течение двух месяцев, сумму взыщут принудительно. А Юта привыкает к новой жизни в новой семье.