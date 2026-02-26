Ричмонд
В Подмосковье наказали «чёрную заводчицу», которая выбросила обессиленную корги на помойку

Жительницу подмосковных Люберец оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она выбросила собаку в мусорный контейнер, сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошёл в декабре в посёлке Малаховка.

Источник: Life.ru

Местная жительница обнаружила в баке собаку породы вельш-корги, достала её и забрала себе. Животное назвали Ютой. Благодаря обращению неравнодушных граждан полиция и Минсельхозпрод установили личность нарушительницы — ею оказалась женщина 1963 года рождения.

Проверка подтвердила жестокое обращение, в отношении неё возбудили дело. В итоге женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 15 000 рублей. Если он не будет оплачен добровольно в течение двух месяцев, сумму взыщут принудительно. А Юта привыкает к новой жизни в новой семье.

Напомним, в конце минувшего года живую собаку породы корги выбросили в мусорный контейнер для строительных отходов в подмосковных Люберцах. Заводчики использовали её как «биоавтомат» для разведения щенков, а после истощения избавились. Благо, прохожие услышали шорох и спасли животное, которое не могло самостоятельно выбраться из-за коротких лап.

