Китай за год поднял в четыре раза цены на оптоволокно для России

Рост цен связан с дефицитом собственного производства. Единственный завод в Саранске (АО «ОВС») простаивает с весны 2025 года после повреждения оборудования в результате воздушных атак. С тех пор всё оптоволокно для страны закупается в Китае, так как из-за санкций поставки из Японии и США невозможны.