Китай за год поднял в четыре раза цены на оптоволокно для России

Китайские производители за год подняли цены на оптоволокно для России в 2,5−4 раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Источник: Life.ru

По словам гендиректора ComNews Group Леонида Коника, в начале 2025 года километр кабеля G.652D стоил 16 юаней, а спустя год — уже 40 юаней.

Рост цен связан с дефицитом собственного производства. Единственный завод в Саранске (АО «ОВС») простаивает с весны 2025 года после повреждения оборудования в результате воздушных атак. С тех пор всё оптоволокно для страны закупается в Китае, так как из-за санкций поставки из Японии и США невозможны.

Вместе с тем Китай нарастил импорт нефти России до максимума вместо Индии. С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты КНР выросли до 2,09 млн баррелей в день. Для сравнения: в январе показатель составлял 1,72 млн, а в декабре 2025 года — 1,39 млн.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

