Камеры и шериф-балки: во Владивостоке ужесточат борьбу с нарушителями ПДД

Глава Владивостока Константин Шестаков провёл рабочее совещание с руководителями городского управления дорог и Центра организации дорожного движения. На встрече обсудили итоги прошлогодних мероприятий по повышению безопасности на дорогах и наметили планы на текущий год, сообщила пресс-служба администрации города.
Уже в штатном режиме работают пять из девяти камер, фиксирующих нарушения правил остановки и стоянки. Оставшиеся комплексы заработают до конца недели. Их разместили в местах, где неправильная парковка мешает движению: у ТРК «Дружба», ТЦ «Черёмушки», памятника Ленину, остановки «Первая Речка», а также на участках Океанского проспекта, улиц Суханова, Алеутской и Фонтанной.
До конца следующей недели на постоянный режим переведут ещё девять камер на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. Они будут фиксировать сразу несколько нарушений: отсутствие ремня безопасности, превышение скорости, использование телефона за рулём, езду без включённых фар, а также нарушения правил движения грузовиков.
В 2026 году систему видеонаблюдения расширят: камеры появятся у фуникулёра, на съезде с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева, у кольца Инструментального завода, на остановке «Прапорщика Комарова» и на перекрёстке Русская — проспект 100-летия Владивостока.
Параллельно продолжается модернизация дорожной инфраструктуры: меняются схемы движения, устанавливаются новые знаки и светофоры, обустраиваются пешеходные переходы. Кроме того, внедрят шериф-балки — специальные дорожные элементы, которые помогают привлекать внимание автомобилистов при подъезде к аварийно-опасным участкам и при движении во время плохой видимости. Первые из них уже смонтированы на Университетском проспекте на Русском острове. Следующие три точки появятся на трассе Седанка — Патрокл по поручению главы города.