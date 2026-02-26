Камеры и шериф-балки: во Владивостоке ужесточат борьбу с нарушителями ПДД

Параллельно продолжается модернизация дорожной инфраструктуры: меняются схемы движения, устанавливаются новые знаки и светофоры, обустраиваются пешеходные переходы. Кроме того, внедрят шериф-балки — специальные дорожные элементы, которые помогают привлекать внимание автомобилистов при подъезде к аварийно-опасным участкам и при движении во время плохой видимости. Первые из них уже смонтированы на Университетском проспекте на Русском острове. Следующие три точки появятся на трассе Седанка — Патрокл по поручению главы города.