Новосибирцам рассказали, как законно забрать себе брошенный автомобиль

В Новосибирске жителям дали чёткие рекомендации, как законно избавиться от заброшенных автомобилей во дворах. Адвокат Микаэль Дубухов подчеркнул: самостоятельно перемещать или утилизировать такие машины нельзя — это может повлечь административную или даже уголовную ответственность, пишет МК Новосибирск.
Вместо этого нужно действовать через официальные инстанции. Сначала следует убедиться, что автомобиль действительно брошен: на это указывают сильные повреждения, пыль в салоне, отсутствие колёс, стёкол или номеров, а также длительное отсутствие движения.
Затем необходимо задокументировать факт — сделать фотографии и зафиксировать, сколько времени машина стоит на месте. После этого следует обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, местную администрацию или, если авто мешает проезду, — в ГАИ.
УК совместно с полицией установит владельца, а если он не объявится или откажется забирать машину, администрация подаст в суд для признания транспортного средства бесхозным. Только после судебного решения автомобиль могут законно эвакуировать и отправить на утилизацию.
