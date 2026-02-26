Директор ЧОП задержан по делу о нападении семиклассника с ножом в школе Прикамья

Напомним, 19 февраля семиклассник напал с ножом на ровесника в школе в городе Александровск Пермского края. Пострадавший был госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Нападавшего обезвредили учителя. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Известно, что подозреваемый планировал нападение, нож он уже приносил в школу, но тогда его изъяли педагоги. СК показывал кадры с места трагедии.