Директор ЧОП задержан по делу о нападении семиклассника с ножом в школе Прикамья

Директор ЧОП задержан по делу об атаке на школу в Пркиамье. Видео © СК по Пермскому краю.
«Предъявлено обвинение директору ЧОП. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. “в”. ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — сказано в тексте.
Между ЧОП и учебным заведением был заключён договор на оказание охранных услуг. При этом обвиняемый принял на работу в качестве охранника мужчину, который с его ведома ненадлежащим образом выполнял свои обязанности. Например, сотрудники ЧОП не использовали на постоянной основе ручной металлоискатель, что привело к возможности пронести нож в школьные классы.
Обвиняемый задержан, его отправили под домашний арест. В настоящее время в офисе компании проведён обыск, изъята необходимая для следствия документация. Продолжается допрос свидетелей и причастных лиц.
Напомним, 19 февраля семиклассник напал с ножом на ровесника в школе в городе Александровск Пермского края. Пострадавший был госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Нападавшего обезвредили учителя. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Известно, что подозреваемый планировал нападение, нож он уже приносил в школу, но тогда его изъяли педагоги. СК показывал кадры с места трагедии.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.