Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор ЧОП задержан по делу о нападении семиклассника с ножом в школе Прикамья

В городе Александровск Пермского края следователи задержали руководителя ЧОП (частного охранного предприятия), который отвечал за безопасность в школе, где 19 февраля семиклассник напал с ножом на сверстника. О выдвинутом обвинении сообщает СК по региону.

Источник: Life.ru

Директор ЧОП задержан по делу об атаке на школу в Пркиамье. Видео © СК по Пермскому краю.

«Предъявлено обвинение директору ЧОП. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. “в”. ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — сказано в тексте.

Между ЧОП и учебным заведением был заключён договор на оказание охранных услуг. При этом обвиняемый принял на работу в качестве охранника мужчину, который с его ведома ненадлежащим образом выполнял свои обязанности. Например, сотрудники ЧОП не использовали на постоянной основе ручной металлоискатель, что привело к возможности пронести нож в школьные классы.

Обвиняемый задержан, его отправили под домашний арест. В настоящее время в офисе компании проведён обыск, изъята необходимая для следствия документация. Продолжается допрос свидетелей и причастных лиц.

Напомним, 19 февраля семиклассник напал с ножом на ровесника в школе в городе Александровск Пермского края. Пострадавший был госпитализирован с тяжёлыми ранениями. Нападавшего обезвредили учителя. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а также по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Известно, что подозреваемый планировал нападение, нож он уже приносил в школу, но тогда его изъяли педагоги. СК показывал кадры с места трагедии.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.