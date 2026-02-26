Юрист Зуй: сосед не имеет право скидывать снег на ваш дачный участок

Чистить снег на дачном участке, сбрасывая его на территорию соседей, запрещено законом. Об этом в разговоре с aif.ru заявила член Мособлколлегии адвокатов Ирина Зуй.
«Согласно ст. 304 Гражданского кодекса РФ, владелец земельного участка вправе требовать устранения нарушений его прав даже тогда, когда такие нарушения не связаны с лишением владения», — комментирует Зуй. То есть если вы сложили снег со своего участка на соседний, сосед вправе требовать забрать снег обратно — устранить нарушение. Правда, по словам эксперта, никакого денежного штрафа за это не предусмотрено.
«Если сосед не захватил вашу землю, а просто завалил ее снегом, мешая проходу или проезду, вы имеете полное право требовать убрать завалы. Подобные действия также нарушают положения Земельного кодекса РФ и Санитарные нормы и правила (СанПиН)», — пояснила Зуй. Если сосед отказывается убирать сваленные кучи снега, необходимо сделать фото- и видеофиксацию нарушения и обратиться в суд: решением суда сосед должен будет устранить нарушение или компенсировать вам расходы, связанные с уборкой этого снега.
