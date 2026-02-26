Юрист Зуй: сосед не имеет право скидывать снег на ваш дачный участок

«Согласно ст. 304 Гражданского кодекса РФ, владелец земельного участка вправе требовать устранения нарушений его прав даже тогда, когда такие нарушения не связаны с лишением владения», — комментирует Зуй. То есть если вы сложили снег со своего участка на соседний, сосед вправе требовать забрать снег обратно — устранить нарушение. Правда, по словам эксперта, никакого денежного штрафа за это не предусмотрено.