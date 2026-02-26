Ричмонд
Politico: вето Венгрии на €90 млрд для Киева вызвало кризис в ЕС

Венгрия заблокировала деньги для Киева из-за отказа Украины возобновить прокачку российской нефти по «Дружбе».

Источник: Комсомольская правда

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине многомиллиардного кредита Евросоюза привело к серьезному внутриполитическому расколу в организации. В Politico назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.

Издание напомнило, что Будапешт пошел на жесткие меры после того, как Киев отказался возобновлять прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерские власти расценили это как «политический шантаж».

20 февраля Будапешт наложил вето на кредитную помощь Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Ранее премьер страны Орбан заявил, что Киеву не удастся поставить Будапешт «на колени» путем нефтяной блокады. Он объявил о готовности Венгрии к блокировке нефтепровода.

Накануне KP.RU писал, что власти Венгрии и Словакии начали расходовать нефть из кризисных запасов из-за поломки «Дружбы».

