20-летняя серийная убийца стала звездой соцсетей после задержания: всё из-за её внешности

Полиция долго не публиковала фото подозреваемой, но интернет-пользователи самостоятельно нашли ее личную страницу. Снимки красотки мгновенно разлетелись по сети, сделав ее знаменитой. Мужчины стали массово писать ей признания в любви и слова поддержки, заявляя, что такая красотка не может быть убийцей. Если до скандала на аккаунт Ким были подписаны около 200 человек, то сейчас за ней следит более 10 тысяч новых фанатов.