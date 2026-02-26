20-летняя серийная убийца стала звездой соцсетей после задержания: всё из-за её внешности

В Южной Корее арестовали 20-летнюю девушку по имени Ким, которую подозревают в серии убийств. Жертвами предполагаемой преступницы стали двое молодых мужчин. Как сообщает издание Mothership, благодаря необычной внешности злоумышленница обрела популярность в соцсетях уже после задержания.
Личная страница героя публикации в соцсети.
Девушку взяли под стражу 19 февраля. Согласно данным следствия, с декабря прошлого года по февраль нынешнего она подсыпала в напитки троим мужчинам сильное снотворное. Один из пострадавших провел два дня в коме, но выжил, а еще двое скончались, не приходя в сознание.
Полиция долго не публиковала фото подозреваемой, но интернет-пользователи самостоятельно нашли ее личную страницу. Снимки красотки мгновенно разлетелись по сети, сделав ее знаменитой. Мужчины стали массово писать ей признания в любви и слова поддержки, заявляя, что такая красотка не может быть убийцей. Если до скандала на аккаунт Ким были подписаны около 200 человек, то сейчас за ней следит более 10 тысяч новых фанатов.
Сыщики уже восстановили историю браузера девушки — она тщательно искала рецепт смертельного коктейля из лекарств. На первом же допросе Ким попыталась оправдаться, заявив, что просто хотела усыпить своих знакомых после ссоры, а не убивать их. Сейчас оперативники проверяют, не причастна ли задержанная к другим подобным преступлениям, мотивы ее поступков пока остаются загадкой.
