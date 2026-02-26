Тысяча мест для детей: новая школа с детсадом появится в Приморье

Во Владивостоке по мастер-плану намеревались создать более 17 тысяч мест для школьников до 2030 года. Любопытно, что количество запланированных к возведению школ постепенно тает — в начале сентября 2023 года сообщалось, что до 2030 года в образовательных учреждениях появится 17545 дополнительных мест — минимум 10 школ, а уже в конце того же месяца число сократилось до 7. Подрядчика для школы-долгостроя в районе Патрокла решили сменить.