Тысяча мест для детей: новая школа с детсадом появится в Приморье

Как уточняют специалисты правительства региона, трёхэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров появится в районе улицы Сидоренко. Учреждение рассчитано на 1012 мест: 800 из них предназначены для школьников, ещё 212 — для воспитанников детского сада. Объект станет частью масштабной работы по обновлению социальной инфраструктуры города в рамках мастер-плана. Находка входит в число шести приморских городов, где по решению президента России реализуются мастер-планы развития.
Строительство школы-сада в северном микрорайоне призвано решить проблему переполненности учебных заведений. Новый комплекс разгрузит школы № 7, 8, 12 и 14.
Проектировщики уже подготовили три варианта архитектурных решений будущего комплекса. Итоговый облик здания выберут на градостроительном совете с участием экспертов и общественности.
Во Владивостоке по мастер-плану намеревались создать более 17 тысяч мест для школьников до 2030 года. Любопытно, что количество запланированных к возведению школ постепенно тает — в начале сентября 2023 года сообщалось, что до 2030 года в образовательных учреждениях появится 17545 дополнительных мест — минимум 10 школ, а уже в конце того же месяца число сократилось до 7. Подрядчика для школы-долгостроя в районе Патрокла решили сменить.