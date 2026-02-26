В Буинском районе за четвертого ребенка будут платить 200 тысяч рублей

В Буинском районе планируют ввести единовременную выплату за рождение четвертого и последующих детей в размере 200 тысяч рублей. Проект постановления исполкома муниципалитета проходит антикоррупционную экспертизу.
Выплата предназначена для женщин, постоянно проживающих в районе не менее года, не имеющих судимости и зарегистрировавших рождение ребенка в местном отделе ЗАГС. Обратиться за деньгами необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
Действие документа планируется распространить на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, и продлить до 31 декабря. Выплата не назначается гражданам, чьи дети находятся на полном гособеспечении, лишенным родительских прав, а также имеющим задолженность по налогам и страховым взносам.
Мера направлена на дополнительное стимулирование рождаемости в муниципальном образовании.