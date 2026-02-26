Старые формы для производства мармелада нашли в особняке Брюллова

Также при реставрации находили осколки посуды и фрагменты изразцов конца XVII века. Керамические формы хотят использовать для воссоздания исторических рецептов мармелада. Планируется продавать такие сладости в кофейнях, которые откроются в особняке. А изразцы после реставрации станут частью интерьера здания. Об этом пишет «Петербургский дневник».