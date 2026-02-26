Старые формы для производства мармелада нашли в особняке Брюллова

В Санкт-Петербурге реставрируют особняк архитектора Карла Брюллова, расположенном на Кадетской линии Васильевского острова. Специалисты обнаружили в здании необычные вещи.
Реставраторы вскрыли пола и увидели керамические формы, которые использовались для производства сладостей. Они датированы началом XX века. Всего найдено 11 видов таких форм.
Также при реставрации находили осколки посуды и фрагменты изразцов конца XVII века. Керамические формы хотят использовать для воссоздания исторических рецептов мармелада. Планируется продавать такие сладости в кофейнях, которые откроются в особняке. А изразцы после реставрации станут частью интерьера здания. Об этом пишет «Петербургский дневник».