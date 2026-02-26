Ричмонд
Глава МВД назвал две новые категории белорусов, которых могут поставить на учет в милиции

МВД раскрыло две категории белорусов, которых могут поставить на учет в милиции.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел раскрыло две категории белорусов, которых могут поставить на учет в милиции.

Министр внутренних дел Иван Кубраков 25 февраля, в среду, во время заседания Палаты представителей Национального собрания представил проект закона «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений».

По его словам, указанный документ направлен на совершенствование правового регулирования общей и индивидуальной профилактической работы с белорусами, которые состоят на учете в милиции, в том числе и за совершение фактов домашнего насилия.

— Профучет будет осуществляться ОВД в отношении двух новых категорий: прекративших нахождение в ЛТП и осужденных к наказанию в виде штрафа, — заявил глава МВД Беларуси.