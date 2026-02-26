Ричмонд
Гинекологу в Омской области готовы платить в феврале 120 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску работы проанализировал высокооплачиваемые вакансии в Омской области, и выявил три самых высоких в денежном выражении предложения.

Источник: Комсомольская правда

Портал по поиску работы SuperJob опубликовал анализ наиболее высокооплачиваемых вакансий на территории Омской области, которые были размещены в феврале. В тройку лидеров по предлагаемому вознаграждению вошли сотрудник электростанции, водитель самосвала и гинеколог.

Самое высокое месячное вознаграждение в Омске готовы платить дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю. Предлагающая зарплату от 180 до 220 тысяч рублей организация специализируется на ремонте и поддержании работоспособности электростанций. В вакансии не указана география применения навыков: не известно, будет ли соискатель трудится в Омске или ему придется мотаться по стране. На второе место по уровню предлагаемого вознаграждения попала вакансия водителя самосвала с месячной оплатой 128 тысяч рублей. Третье место в рейтинге самых высоких омских зарплат заняла вакансия врача-гинеколога. Будущему специалисту клиника обещает содержание от 120 тысяч рублей в месяц.