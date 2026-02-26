Гинекологу в Омской области готовы платить в феврале 120 тысяч рублей в месяц

Самое высокое месячное вознаграждение в Омске готовы платить дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю. Предлагающая зарплату от 180 до 220 тысяч рублей организация специализируется на ремонте и поддержании работоспособности электростанций. В вакансии не указана география применения навыков: не известно, будет ли соискатель трудится в Омске или ему придется мотаться по стране. На второе место по уровню предлагаемого вознаграждения попала вакансия водителя самосвала с месячной оплатой 128 тысяч рублей. Третье место в рейтинге самых высоких омских зарплат заняла вакансия врача-гинеколога. Будущему специалисту клиника обещает содержание от 120 тысяч рублей в месяц.