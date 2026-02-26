Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые от имени службы рассылают письма, в которых сообщается о якобы запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах, говорится в сообщении ведомства.
«26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. …В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах», — пишет ведомство.
Отмечается, что письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Однако это фейк.
«Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», — отметили в Роскомнадзоре.