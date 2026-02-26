Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN

«Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru», — отметили в Роскомнадзоре.