Омичи стали реже звонить в службу 112: количество вызовов упало на 5,5 тысячи

Система экстренной помощи 112 подвела итоги работы за период с 16 по 24 февраля 2026 года. За это время операторы обработали 22 759 вызовов. По подсчетам «СуперОмска» на основе официальных данных, это почти на 5,5 тысячи меньше, чем за предыдущие 10 дней (с 6 по 16 февраля), когда поступило 28 190 обращений.