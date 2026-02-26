Омичи стали реже звонить в службу 112: количество вызовов упало на 5,5 тысячи

Система экстренной помощи 112 подвела итоги работы за период с 16 по 24 февраля 2026 года. За это время операторы обработали 22 759 вызовов. По подсчетам «СуперОмска» на основе официальных данных, это почти на 5,5 тысячи меньше, чем за предыдущие 10 дней (с 6 по 16 февраля), когда поступило 28 190 обращений.
В новой сводке зафиксировано снижение практически по всем ключевым направлениям. Пожарная охрана привлекалась 165 раз (против 239 ранее), полиция — 3 231 раз (было 3 907), скорая помощь — 4 403 раза (ранее 5 246). Газовая служба выезжала по 48 вызовам (неделей ранее — 74).
Меньше стало и дорожно-транспортных происшествий, требующих вызова экстренных служб: 471 против 445 неделей ранее. В 690 случаях потребовалось комплексное реагирование нескольких служб одновременно — это тоже ниже показателя предыдущего периода, когда таких вызовов было 860.