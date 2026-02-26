Названы дата и время прощания с лидером ВИА «Ариэль» Ростиславом Геппом

Прощание с известным челябинским музыкантом Ростиславом Геппом пройдет в субботу, 28 февраля, в Храме Святой Троицы (ул. Кирова, 60а). Доступ в храм будет открыт с 11:30, поминальная служба начнется в 13:00. Об этом сообщают представители ансамбля «Ариэль».