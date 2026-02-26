Названы дата и время прощания с лидером ВИА «Ариэль» Ростиславом Геппом

Прощание с известным челябинским музыкантом Ростиславом Геппом пройдет в субботу, 28 февраля, в Храме Святой Троицы (ул. Кирова, 60а). Доступ в храм будет открыт с 11:30, поминальная служба начнется в 13:00. Об этом сообщают представители ансамбля «Ариэль».
Заслуженный артист России, мультиинструменталист и вокалист, художественный руководитель ВИА «Ариэль» Ростислав Гепп скончался во вторник, 24 февраля, на 75-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной музыканта выразили министерство культуры и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ростислав Гепп будет похоронен на Преображенском кладбище Челябинска.