Штраф до полумиллиона: за что могут наказать новосибирского рыбака

С 2025 года в России действуют обновлённые правила рыболовства, которые продолжают регулировать вылов рыбы и в 2026 году. Их главная цель — сохранение водных биоресурсов и борьба с браконьерством. Нарушителям грозят крупные штрафы, а в случае незаконного вылова ценных видов — даже уголовная ответственность, пишет МК Новосибирск.
Где нужна путёвка?
На большинстве общедоступных водоёмов разрешение не требуется. Однако на участках с квотами или в охраняемых зонах рыбакам необходимо оформить электронную путёвку через портал «Госуслуги».
Суточные нормы вылова (на одного человека):
Общая норма: до 5 кг (зависит от региона);
Мирные виды (плотва, лещ, карась и др.): до 10 кг;
Хищные виды (щука, судак, окунь): не более 5 особей;
Осетровые: полный запрет — за их вылов предусмотрена уголовная ответственность.
Запрещённые орудия лова:
«Кошки», многозубцы, электроудочки, сети (кроме отдельных районов Дальнего Востока, Севера и Сибири);
Поплавочные удочки с 4 и более крючками;
На одного рыбака — не более 5 удочек или спиннингов, суммарно до 10 крючков.
Нерестовый период:
Во время нереста разрешена рыбалка только с берега, одной удочкой и одним крючком. Штрафы за нарушения в этот период удваиваются.
Как правильно измерять улов:
Длина рыбы измеряется от кончика рыла до основания средних лучей хвостового плавника.
Если размер меньше допустимого — рыбу надо отпустить.
При взвешивании используйте исправные весы, учитывайте тару. Излишек улова также следует вернуть в воду.
Штрафы за нарушения:
Рыбалка в нерест — 2 000−5 000 ₽
Превышение суточной нормы — до 50 000 ₽
Вылов запрещённых или ценных видов — до 200 000 ₽
Использование запрещённых орудий — до 500 000 ₽ или лишение свободы до 2 лет.
