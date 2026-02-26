Ричмонд
Штраф до полумиллиона: за что могут наказать новосибирского рыбака

Нарушителям грозят крупные штрафы, а в случае незаконного вылова ценных видов — даже уголовная ответственность.

Источник: Freepik

С 2025 года в России действуют обновлённые правила рыболовства, которые продолжают регулировать вылов рыбы и в 2026 году. Их главная цель — сохранение водных биоресурсов и борьба с браконьерством. Нарушителям грозят крупные штрафы, а в случае незаконного вылова ценных видов — даже уголовная ответственность, пишет МК Новосибирск.

Где нужна путёвка?

На большинстве общедоступных водоёмов разрешение не требуется. Однако на участках с квотами или в охраняемых зонах рыбакам необходимо оформить электронную путёвку через портал «Госуслуги».

Суточные нормы вылова (на одного человека):

Общая норма: до 5 кг (зависит от региона);

Мирные виды (плотва, лещ, карась и др.): до 10 кг;

Хищные виды (щука, судак, окунь): не более 5 особей;

Осетровые: полный запрет — за их вылов предусмотрена уголовная ответственность.

Запрещённые орудия лова:

«Кошки», многозубцы, электроудочки, сети (кроме отдельных районов Дальнего Востока, Севера и Сибири);

Поплавочные удочки с 4 и более крючками;

На одного рыбака — не более 5 удочек или спиннингов, суммарно до 10 крючков.

Нерестовый период:

Во время нереста разрешена рыбалка только с берега, одной удочкой и одним крючком. Штрафы за нарушения в этот период удваиваются.

Как правильно измерять улов:

Длина рыбы измеряется от кончика рыла до основания средних лучей хвостового плавника.

Если размер меньше допустимого — рыбу надо отпустить.

При взвешивании используйте исправные весы, учитывайте тару. Излишек улова также следует вернуть в воду.

Штрафы за нарушения:

Рыбалка в нерест — 2 000−5 000 ₽

Превышение суточной нормы — до 50 000 ₽

Вылов запрещённых или ценных видов — до 200 000 ₽

Использование запрещённых орудий — до 500 000 ₽ или лишение свободы до 2 лет.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский рыбак поймал на Ине трофейную щуку весом 8,4 кг.