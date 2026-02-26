Штраф до полумиллиона: за что могут наказать новосибирского рыбака

С 2025 года в России действуют обновлённые правила рыболовства, которые продолжают регулировать вылов рыбы и в 2026 году. Их главная цель — сохранение водных биоресурсов и борьба с браконьерством. Нарушителям грозят крупные штрафы, а в случае незаконного вылова ценных видов — даже уголовная ответственность, пишет МК Новосибирск.