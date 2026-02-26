Ричмонд
Более 200 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без света

Аварийные работы продлятся до 16:20.

Источник: Om1 Новосибирск

В Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались более 200 домов частного сектора. Информация об этом опубликована на портале жизнеобеспечения города.

«Аварийный ремонт продлится до 16:20 на улицах Давыдовского, Севастопольская, Фурманова, Воронежская», — сообщили в диспетчерской службе.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Причины аварии уточняются. Жителей просят сохранять спокойствие.

