Более 200 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без света

В Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались более 200 домов частного сектора. Информация об этом опубликована на портале жизнеобеспечения города.
«Аварийный ремонт продлится до 16:20 на улицах Давыдовского, Севастопольская, Фурманова, Воронежская», — сообщили в диспетчерской службе.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Причины аварии уточняются. Жителей просят сохранять спокойствие.
Читайте также на портале Om1.ru.
58-летняя женщина живёт без света 2 месяца из-за спора за землю в Новосибирске.