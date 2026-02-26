В воронежском Хоперском заповеднике пересчитали животных

Согласно полученным данным, абсолютным доминантом среди копытных в заповеднике остается европейская косуля. Ее численность выросла и достигла 324 особей. Следы этих животных фиксировались во всех биотопах, но чаще всего — в пойменных дубравах, сосновых лесах и на опушках.