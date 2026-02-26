В воронежском Хоперском заповеднике пересчитали животных

В Хоперском государственном заповеднике Воронежской области подвели итоги зимнего маршрутного учета животных. Исследования проводились в первой половине февраля, когда в регионе установилась благоприятная для отслеживания зверей по следам погода: температура держалась на уровне −10 градусов, а глубина снежного покрова составляла около 36 сантиметров.
В учете приняли участие 18 сотрудников научного отдела и службы охраны. Специалисты преодолели на лыжах и снегоходах более 140 километров. Как отметили в заповеднике, работать было непросто: выпавший накануне легкий снег плохо держал форму следов, что требовало от участников повышенного внимания и опыта.
Согласно полученным данным, абсолютным доминантом среди копытных в заповеднике остается европейская косуля. Ее численность выросла и достигла 324 особей. Следы этих животных фиксировались во всех биотопах, но чаще всего — в пойменных дубравах, сосновых лесах и на опушках.
Популяция пятнистых и благородных оленей остается стабильной и составляет около 77 особей. В ходе учета сотрудникам удалось визуально наблюдать представителей обоих видов. Численность лосей, традиционно стабильная, оценивается в 105 особей. Также зафиксирован небольшой рост популяции кабана.
Среди пушных животных специалисты отмечают заметное увеличение численности лисицы и зайца. Резкий скачок (в два раза) продемонстрировала популяция лесной куницы, которая в прошлом году, напротив, сильно сокращалась.
Численность волка снизилась, но незначительно. Кроме того, на маршрутах, пролегающих через пойменные дубравы, были обнаружены следы горностая, а на открытых участках и опушках учетчики встречали куропаток.