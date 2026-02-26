Физика стала лидером среди предметов ЕГЭ по росту популярности за год

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Физика стала абсолютным лидером среди предметов ЕГЭ по темпам роста популярности у выпускников школ за год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
«Физика стала абсолютным лидером по динамике роста интереса среди всех предметов ЕГЭ по выбору в 2026 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что количество выпускников, планирующих сдавать этот экзамен в 2026 году, увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.
«Решение идти на один из самых сложных экзаменов означает и уверенность в своих силах, и реальный рост ребят, а в более широком смысле — расцвет потенциала отечественной инженерии в ближайшие годы», — приводятся в сообщении слова ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.
Уточняется, что рост числа старшеклассников, выбирающих физику для сдачи ЕГЭ, — это заметный итог системной работы по повышению качества преподавания физики и других естественно-научных дисциплин в школах, а также развитию открытых проектов для школьников.