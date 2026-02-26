В Иркутске на конгрессе собрались ведущие детские хирурги со всей России. «Дни медицинской науки на Байкале» проходят с 24 по 27 февраля. Специалисты обмениваются опытом, участвуют в научных сессиях, а также проводят сложнейшие операции в прямом эфире. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы областного правительства.
— Задачи конгресса: привлечение специалистов к детской хирургии, подготовка молодых кадров, а также наставничество. Иркутская область может гордиться тем, что занимает лидирующие позиции в России в области детской роботической хирургии, — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Мероприятия конгресса проходят на нескольких площадках. В первые два дня в Иркутской государственной областной детской клинической больнице прошли мастер-классы «Живой хирургии». 26 февраля участники представили доклады по современным методам лечения. 27 февраля академики РАН расскажут о последних достижениях медицины.