В Иркутске на конгрессе собрались ведущие детские хирурги со всей России. «Дни медицинской науки на Байкале» проходят с 24 по 27 февраля. Специалисты обмениваются опытом, участвуют в научных сессиях, а также проводят сложнейшие операции в прямом эфире. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы областного правительства.