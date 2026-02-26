В Омской области стартовал новый сезон «Зарницы» для участников от 7 до 23 лет

Для участников 14−17 лет и 18−23 лет предусмотрены состязания по условно-военным специальностям, таким как оператор БПА, командир, медик, штурмовик, инженер-сапёр и другие. Кроме того, в рамках игры юноши и девушки будут преодолевать кросс на 3 км, участвовать в подтягиваниях и отжиманиях, а также в новинке — марш-броске с лазертагом и дронами.