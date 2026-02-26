В Омской области стартовал новый сезон «Зарницы» для участников от 7 до 23 лет

В День защитника Отечества, 23 февраля, был дан старт третьему сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», организованной Движением Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи и Министерства просвещения РФ. Открытие проекта прошло в Музее Победы с участием Героев России, участников СВО, победителей прошлых сезонов и наставников.
В этом сезоне изменились возрастные рамки участников: теперь в игре могут принимать участие люди в возрасте от 7 до 23 лет. Также добавлена новая специальность — связист, который будет отвечать за организацию связи в отрядах, шифрование и дешифрование информации.
Для участников 14−17 лет и 18−23 лет предусмотрены состязания по условно-военным специальностям, таким как оператор БПА, командир, медик, штурмовик, инженер-сапёр и другие. Кроме того, в рамках игры юноши и девушки будут преодолевать кросс на 3 км, участвовать в подтягиваниях и отжиманиях, а также в новинке — марш-броске с лазертагом и дронами.
Омская область в прошлом сезоне показала отличные результаты. 40 тысяч участников региона прошли отбор, а Омск стал площадкой для проведения окружных сборов Сибирского федерального округа. В финале старшей возрастной категории игры в 2025 году представители Омской области завоевали три призовых места.